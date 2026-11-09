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El Gobierno desclasificará todos los documentos del CNI sobre Ceuta reclamados por la juez

En Moncloa dijeron en su día que habían desclasificado "todos los documentos que tenían", pero este martes van a hacer públicos más papeles, obligados por la Audiencia Nacional.

Documentos sobre la entrada masiva a Ceuta

El gobierno desclasificará todos los documentos del CNI sobre Ceuta reclamados por la juez | Antena 3 Noticias

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María Rodríguez B.
Publicado:

En Moncloa, desde el primer minuto han insistido en que se desclasificó todo lo que no afectaba a la seguridad nacional sobre la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio en Ceuta. Incluyendo, por ejemplo, comunicaciones internas entre los distintos departamentos.

Según el Gobierno, no había nada que apuntara a lo que pasó ni tampoco una responsabilidad de Marruecos. La jueza, aun así, les dio 15 días y el Consejo de Ministros de este martes es el último antes de que culmine ese plazo.

102 días después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, todavía quedan documentos secretos por conocer. El Gobierno tiene previsto aprobar este martes una nueva desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a petición de la Audiencia Nacional. Según ha adelantado la Cadena SER, el Ejecutivo levantará el secreto de toda la documentación reclamada por la jueza María Tardón. Esos informes avalarían la tesis de la negligencia de Marruecos, de su pasividad en la vigilancia de las fronteras.

La decisión llega después de que Pedro Sánchez prometiera transparencia en su comparecencia ante el Congreso el pasado 3 de septiembre. "He dado orden de publicar un dosier con todos los informes, todos", aseguró entonces. También defendió que el Gobierno no tenía "nada que ocultar" sobre lo sucedido. Sin embargo, aquella primera desclasificación fue parcial.

Los documentos que reclama la jueza

Entre la nueva documentación figuran las notas íntegras que el CNI remitió a los servicios de inteligencia marroquíes alertando de la organización de entradas a través de redes sociales. También se prevé desclasificar un informe de la inteligencia militar y los registros que permitirían conocer qué autoridades españolas recibieron los avisos previos.

La número dos de Marlaska, Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, negó los avisos pero un correo, dos semanas antes del asalto, el exdelegado del Gobierno le solicitaba un espacio para realizar triajes ante la presión migratoria.

La investigación judicial trata de esclarecer el papel de Marruecos. Los informes policiales incorporados a la causa apuntan a que agentes marroquíes habrían mantenido una actitud pasiva e incluso facilitado y dirigido el paso de inmigrantes hacia territorio español. Así lo muestra la documentación aportada por el CENIF con imágenes y grabaciones.

¿Cuántas personas entraron realmente?

Otra incógnita es la magnitud de la entrada. Moncloa ha dado varias versiones. El ministro Marlaska o Ángel Víctor Torres apuntaban a entre 70.000 y 80.000 personas. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil cifra en más de 88.000 los retornos a Marruecos.

Pero, si según la Guardia Civil han regresado 88.000 inmigrantes marroquíes, y según el Gobierno de Ceuta todavía quedan 15.000 en la ciudad... entonces más de 100.000 personas habrían sobrepasado nuestra frontera.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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