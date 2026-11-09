“¿No es peligroso?”: la reacción de Alejo Sauras al ver a David en acción en el ¿Dónde Están?

Los gestos de David al resolver cada panel del ¿Dónde Están? siguen asombrando a todos en Pasapalabra, aunque ya no son una novedad para los espectadores tras 151 programas. Sin embargo, muchos invitados siguen llevándose una sorpresa al verle en acción de forma directa, en persona, y una de las reacciones más divertidas la ha protagonizado Alejo Sauras.

La prueba ya ha empezado entre risas cuando Roberto Leal les ha dado a elegir entre dinero y tiempo. “Yo tengo un montón de dinero, así que elegiría tiempo”, ha comentado Alejo. David ha coincidido y es el tema sobre el que han girado las palabras ocultas tras los números de su panel.

El concursante barcelonés ha hecho lo habitual: su táctica, su ‘bendición’ en cada respuesta y su pleno. Para Alejo, ha sido tan extraño que Roberto Leal ha terminado comentando su reacción, que quedaba tras las cámaras. De hecho, el actor ha hecho un amago de alejarse del concursante y ha llegado a preguntar: “¿No es peligroso?”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!