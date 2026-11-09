La historia detrás de la nueva pedida de Ken Appledorn a Jorge Cadaval: “Por fin tengo dinero para un anillo”

Ken Appledorn ha regresado a Pasapalabra en un momento muy especial en su vida. Roberto Leal le ha preguntado por sus proyectos profesionales, aunque lo más bonito y personal lo ha dejado para el final: “¡Que le acabas de pedir la mano a Jorge!”. Presentador e invitado se han fundido en un gran abrazo de felicitación.

Lo más emocionante ha sido conocer los detalles. Ken ha contado que fue en el pasado cumpleaños de Jorge Cadaval: “Le quería hacer una sorpresa, después de veinte años juntos ya era hora de hacerle un cumpleaños sorpresa”.

Además, ha aportado una anécdota muy curiosa que ha provocado las risas en el plató: “Ahora tengo dinero para comprarle un anillo, por fin, en la primera boda no podía comprarle nada”. De esta forma, esta vez con anillo incluido, se declaró durante la fiesta por el 66 cumpleaños de Jorge: “Me puse de rodillas y le pedí matrimonio en condiciones”.

La boda está prevista para el 13 de octubre de 2027. Este dato lo dio el propio Jorge en Y ahora Sonsoles. Será la tercera vez que se casen. “Me dejó descolocado y me entró una llorera”, le confesó el cómico a Sonsoles Ónega.

De esta forma, la tercera boda entre Jorge y Ken se celebrará veinte años después de la primera, y justo el mismo día. Lo que está claro, por las declaraciones uno y otro, es que siguen igual de enamorados. ¡Dale al play!