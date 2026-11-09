“Un hombre al que llaman el pelirrojo”: Carlos Latre investiga a Pablo Motos al más puro estilo Glòria Serra

Con su característico tono de voz y su forma de narrar los reportajes, Carlos Latre ha imitado a Glòria Serra para presentar una investigación muy especial sobre El Hormiguero.

El humorista ha comenzado repasando los años de éxito del programa antes de poner el foco en su presentador, al que ha llamado "el pelirrojo".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Latre ha seguido con su particular investigación, hablando de los invitados internacionales, los experimentos, los robots y la inteligencia artificial que pasan por el plató. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que ha llegado el momento de la tertulia cómica.

“Hoy, en Equipo de investigación, los estafadores de la risa”, ha anunciado con la voz de Glòria Serra, provocando las carcajadas de todo el plató. Y es que, en esta investigación, ¡ni Pablo Motos se ha librado de estar bajo sospecha!