Borrascas Bruna y Charles: Mercedes Martín avisa de acumulados cercanos a 300 l/m² en apenas 48 horas

La semana comienza marcada por la borrasca Bruna, que este lunes está dejando precipitaciones abundantes y rachas muy fuertes de viento en buena parte de la Península. Según los registros de AEMET, el viento ha alcanzado ya los 149 km/h en Sierra Nevada y los 137 km/h en el entorno de Picos de Europa, mientras que en otros puntos de montaña también se han superado los 100 km/h.

Pero el episodio más adverso podría llegar entre el martes y el jueves. Una segunda borrasca, Charles, de procedencia subtropical, avanzará rápidamente hacia nuestro entorno y se combinará con Bruna, reforzando tanto las precipitaciones como el viento.

Además, Charles podría experimentar una rápida profundización en su aproximación a la Península. Algunos escenarios contemplan incluso un proceso de ciclogénesis explosiva, es decir, una caída muy rápida de la presión en el centro de la borrasca en apenas 24 horas.

Esta rápida intensificación podría favorecer rachas muy fuertes e incluso huracanadas en zonas expuestas, además de precipitaciones muy abundantes. Sin embargo, todavía existe una elevada incertidumbre sobre la trayectoria exacta de Charles y, por tanto, sobre dónde se concentrarán finalmente las lluvias y los vientos más intensos.

Las temperaturas, en cambio, se mantendrán suaves para noviembre. Las masas de aire llegarán desde el Atlántico, serán cálidas y húmedas y mantendrán la cota de nieve muy alta, por lo que prácticamente todo lo que caiga lo hará en forma de lluvia.

Bruna deja este lunes lluvias abundantes en el oeste

Este lunes, las precipitaciones afectarán especialmente al oeste y centro peninsular.

Las lluvias serán abundantes en el oeste de Galicia, las zonas montañosas del oeste, Extremadura y Andalucía occidental, donde además podrán producirse chubascos fuertes y acompañados de tormenta.

En el resto de la Península y en Canarias también podrá llover, aunque de manera más irregular. Baleares y buena parte del área mediterránea quedarán al margen de las precipitaciones.

El viento será otro de los protagonistas, con rachas muy fuertes en las costas gallegas y de Andalucía occidental, así como en zonas montañosas del norte y centro peninsular.

Avisos lluvias lunes 9 de noviembre | Antena 3 Noticias

El martes, avisos rojos por lluvias

La situación se complicará durante el martes. Los frentes asociados a Bruna seguirán dejando precipitaciones en amplias zonas de la Península, con los acumulados más importantes en el oeste y sur de Galicia y, sobre todo, en el entorno del Sistema Central.

AEMET ha activado avisos de nivel rojo por lluvias en zonas del norte de Cáceres y del sur de Ávila, donde las precipitaciones podrán ser muy abundantes y persistentes.

También habrá que prestar especial atención al norte de la Comunidad de Madrid y a otros puntos del oeste peninsular, donde se esperan acumulados importantes.

El tercio oriental y Baleares, en cambio, quedarán inicialmente mucho más al margen de las precipitaciones.

Avisos lluvias martes 10 de noviembre | Antena 3 Noticias

Charles comenzará a hacerse notar en Canarias

Al mismo tiempo entrará en escena Charles, una borrasca de procedencia subtropical.

Su primer impacto se notará en Canarias, donde un frente asociado dejará precipitaciones en las islas occidentales y rachas muy intensas de viento.

En la Península, el viento volverá a soplar con fuerza en las montañas del norte y en la costa gallega.

Todo ello con temperaturas todavía muy suaves para la época. Bilbao podrá alcanzar unos 25 ºC, Madrid rondará los 18 ºC y Murcia llegará incluso a los 28 ºC.

El miércoles, la jornada potencialmente más adversa

Será durante el miércoles cuando Bruna y Charles puedan combinar sus efectos y provocar la jornada más complicada del episodio.

Con la información disponible actualmente, las precipitaciones podrán afectar a prácticamente todo el país, aunque serán menos probables en el norte de Cataluña y Baleares.

Los mayores acumulados podrían concentrarse en el oeste de Galicia, el sur de Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid, Extremadura, amplias zonas de Andalucía y Canarias.

En estas áreas las lluvias podrán ser muy abundantes y persistentes, con acumulados importantes. La intensidad y duración de las precipitaciones podría provocar inundaciones locales.

A esto se sumará el viento, con rachas de más de 130 km/h en amplias zonas de la Península y del archipiélago canario, capaces de provocar la caída de ramas, árboles y otros objetos.

El jueves continuará el temporal

En principio, el jueves seguirán registrándose precipitaciones abundantes.

Aunque la incertidumbre sobre la evolución de Charles seguirá siendo alta, el escenario actual apunta a que las lluvias más intensas podrían desplazarse hacia el norte y centro peninsular y las zonas montañosas del sur.

En Canarias también continuará lloviendo, aunque las precipitaciones tenderán a perder intensidad.

El viento soplará con fuerza en el este peninsular y Baleares.

Temperaturas altas para la época y poca nieve

A pesar del episodio de lluvias y viento, el ambiente seguirá siendo muy suave para noviembre. Este lunes, Oviedo y Santander podrán alcanzar unos 22 ºC y Sevilla rondará los 25 ºC. El martes, Bilbao llegará a unos 25 ºC y Murcia podrá alcanzar los 28 ºC.

El miércoles las temperaturas bajarán algo en el oeste peninsular, aunque continuarán en valores elevados para la época.

Además, la llegada de masas de aire atlánticas cálidas y húmedas mantendrá la cota de nieve muy alta, por lo que la inmensa mayoría de las precipitaciones caerán en forma de lluvia.

Las lluvias continuarán al final de la semana

De cara a la recta final de la semana, probablemente seguirá lloviendo en el oeste y centro peninsular, aunque con menor intensidad que durante los días anteriores.

En Canarias también podrán continuar algunas precipitaciones, en general poco importantes y concentradas en las islas más montañosas.