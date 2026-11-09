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¡Espectacular! El 'bonito' homenaje gastronómico de David de Jorge a Macarena Gómez

El chef del programa ha elaborado un increíble plato elaborado con un bonito de 15 kilos.

¡Espectacular! El 'bonito' homenaje gastronómico de David de Jorge a Macarena Gómez

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La interpretación ha vuelto a ser protagonista en El Hormiguero con la visita de Macarena Gómez. La actriz cordobesa ha hablado de sus últimos proyectos y ha compartido algunas de las experiencias más curiosas que ha vivido dentro y fuera de los rodajes.

Tras la entrevista y antes de despedir a la intérprete, Pablo Motos ha dado la bienvenida a David de Jorge que, una vez más, ha querido rendir un homenaje gastronómico a la invitada mientras trataba de educar el paladar del presentador.

Para ello, el chef ha querido preparar un plato elaborado con un bonito de 15 kilos que ha traído al plató. Mientras Macarena ha alucinado con el plato, Pablo lo ha probado y ha estado a punto de vomitar. ¡No te lo pierdas!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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