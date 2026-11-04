Alberto Núñez Feijóo afirma que la forma de dimitir de Óscar Puente ha sido "indigna" y "un teatrillo"

El 'café con Susanna' de hoy ha sido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de su primera entrevista tras la comparecencia de ayer de Óscar Puente en la Diputación Permanente, en la que renunciaba a su cargo como titular de Transportes. Feijóo ha calificado de "teatrillo" la manera en la que se ha ido y cree que es "indigna".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dimitió anoche, fuera de guion, y lo hizo alegando "dignidad política". Unas declaraciones ante las que Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado: "Que el presidente del Gobierno utilice el criterio de la dignidad, lo que tenía que hacer es aplicárselo a sí mismo". Y añade: "Por dignidad política, esta legislatura no debería haber comenzado y, por dignidad política, si hubiera comenzado, debería haber acabado hace tiempo".

"Puente se va, pero se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza en este país"

Para Núñez Feijóo, "dignidad política significa aprobar los presupuestos del Estado y responder ante los casos de corrupción que asolan al PSOE". Y afirma: "Si la noticia es que Puente ha dimitido, la noticia es que Puente no lo haya hecho aún". Según Feijóo, el ya exministro de Transportes "lleva 10 meses arrastrando un accidente en el que estuvo mintiendo de forma constante, me refiero a Adamuz; y ahora durante 6 días mintiendo de forma constante con Urda".

"El teatrillo de ayer en la Diputación Permanente, diciendo lo que va a hacer para concluir en prime time y entrar en los telediarios, y decir que me voy, es una forma indigna de irse", dice Feijóo. El líder de la oposición no se cree que Óscar Puente le comunicara su decisión de dimitir al presidente del Gobierno tan solo unos minutos antes de su comparecencia.

Para el líder del Partido Popular, "a Puente le han dimitido las encuestas. Puente se va, pero Sánchez se queda. Puente se va, pero los heridos con sus lesiones, los huérfanos, los viudos, los hermanos que se quedan sin hermanos se quedan, y se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza en este país".

"Parece que Sánchez se queda solo"

Feijóo incluso va más allá y enumera quiénes han sido los hombres fuertes de Sánchez durante estos años: "Ábalos, Cerdán, Zapatero y Puente son los cuatro grandes hombres que han acompañado a Sánchez en su búnker y parece que ahora se queda solo".

Una entrevista en la que el líder del PP también ha abordado el argumento de Óscar Puente cuando decía que "no todos los políticos somos iguales". Hasta ayer, el exministro de Transportes aseguraba que no podía dejar el ministerio en cierta interinidad hasta que el próximo Gobierno tomase posesión. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué ha cambiado para que lo que hasta hace unas horas era responsabilidad ahora se torne en dignidad política?

"Por dignidad, al señor Sánchez lo tenemos que dimitir en las próximas elecciones"

Núñez Feijóo lo tiene claro: "La vía, la estructura, la catenaria, esos sistemas de seguridad, es el Partido Socialista de unas semanas que lo había puesto en marcha antes de las elecciones". Y apostilla: "En una semana se fue la consejera de emergencias de la Generalitat, Puente lleva 10 meses desde Adamuz hasta ahora. El señor Mazón se fue. El señor Sánchez no se ha ido. No tiene un mínimo de comparación racional todo lo que estamos oyendo".

Y se pregunta: "¿Por qué mienten tanto?". "El responsable de Ábalos, Cerdán y Puente es el señor Sánchez". Y apostilla: "Por dignidad, al señor Sánchez lo tenemos que dimitir en las próximas elecciones del 29 de noviembre".

Al hilo de estas críticas y con las elecciones a menos de un mes, Griso le preguntaba a Feijóo por su propuesta para el Ministerio de Transportes. En su caso, tiene varios perfiles con los que puede plantearse como titular de Transportes y en los que asegura que confía.

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