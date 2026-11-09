Mario Samper, representante de las víctimas de Adamuz, carga contra Pedro Sánchez: "Estamos expectantes a ver si aparece este señor para tratarnos"

El representante de los afectados por el accidente de Adamuz, Mario Samper, se reunió con el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, tras la salida de Óscar Puente del cargo. Durante el encuentro, le trasladó la situación que atraviesan las víctimas nueve meses después de la tragedia y reclamó responsabilidades.

Según explica Samper, fue el propio ministro Carlos Cuerpo quien quiso contactar con ellos dos o tres días después de asumir el cargo, por lo que vislumbra un "cambio de tono" respecto al anterior titular de Transportes. La reunión, asegura, se desarrolló en un clima de respeto y sirvió para trasladarle lo que han vivido las víctimas durante estos nueve meses, así como la situación que se está generando también entre los afectados por el accidente de Urda.

Durante el encuentro, le trasladaron que consideraban procedentes las dimisiones del anterior ministro y del presidente de Adif. Pero también reclamaron que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria asumiera responsabilidades y que se actuara con la misma rapidez.

"Tienen más preocupación por ellos mismos que por las víctimas"

Preguntado por su indignación ante los bonus y por el escaso tiempo dedicado a las tragedias de Adamuz y Urda durante el debate político —apenas 116 segundos—, Samper lamenta que, a su juicio, los responsables políticos estén más preocupados por ellos mismos que por las víctimas.

Insiste en que todavía queda mucho por hacer y recuerda que, con el accidente de Urda, hay alrededor de 500 familias más afectadas. Por eso, reclama algo más que declaraciones: "Queremos hechos, más que palabras". No considera que las propias víctimas deban ser quienes se ayuden unas a otras, sino que las instituciones tienen que estar pendientes de ellas y acompañarlas.

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral

También se ha pronunciado sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de Urda. Una ausencia que ha criticado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que ha asegurado: "Para ir a ese funeral no hace falta ser católico, hace falta ser decente".

Samper considera que los representantes de todas las instituciones deberían estar presentes en este tipo de actos, aunque tengan carácter religioso. "Con nosotros tampoco estuvo en el funeral, pero incluso a parte del acto religioso, Sánchez estuvo en dos ocasiones en Huelva donde está el grueso de victimas más grande y tampoco se dignó a tratarnos", incidía.

Por último, el presidente de la asociación de víctimas ha explicado que han vuelto a convocar a los responsables políticos para pedirles un pacto de Estado en materia ferroviaria. Una cuestión que, a su juicio, debería estar por encima de las diferencias políticas y contar con el compromiso de todas las instituciones. Aunque asegura que todavía no han recibido respuesta por parte del jefe del Ejecutivo, no pierde la esperanza: "Estamos expectantes a ver si de una vez aparece este señor para tratarnos".

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