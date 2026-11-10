Cihan le pide a Alya que conviertan su divorcio en un nuevo comienzo: "No quiero perderte"

Cihan y Alya han cenado en un restaurante que le ha traído muchos recuerdos al empresario. Allí le pidió matrimonio a la doctora, que entonces rechazó su propuesta.

Él ha reconocido que Alya tenía motivos para negarse, porque aquel matrimonio nació de una obligación. Sin embargo, todo cambió con el tiempo y terminó enamorándose de ella. “Gracias al destino me enamoré de ti”, le ha confesado.

La situación actual ha vuelto a poner su relación contra las cuerdas. Cihan sabe que la posibilidad de separarse les duele a los dos, pero cree que quizá sea la única salida. Alya, por su parte, no puede evitar pensar en todo lo que han vivido y en las dificultades que siguen persiguiéndolos. “No existen los finales felices en esta familia”, ha lamentado.

A pesar de todo, Cihan no se arrepiente de haberse enamorado de ella. Quiere encontrar una manera de seguir queriéndola sin que ninguno de los dos tenga que renunciar a sí mismo. Por eso, le ha dicho: “Quiero que este divorcio sea nuestro comienzo”.

Alya también se ha sincerado con él y le ha contado que, cuando Boran despertó, tuvo miedo de que Cihan se marchara de su lado. Los dos han tenido que soportar demasiado y ella sabe cuánto ha arriesgado su marido por protegerla, incluso ante la posibilidad de acabar en prisión.