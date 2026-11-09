Miguel Lago responde a los rumores de romance con Isabel Díaz Ayuso: "Me parece muy triste que hagan esto con una mujer"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha roto su relación con Alberto González Amador. Tras 5 años de relación, ambos toman caminos separados y la presidenta se muda a Puerta de Hierro.

A raíz de la ruptura, Ayuso se ha visto salpicada por rumores de diferentes romances. Uno de sus presuntos romances habría sido con nuestro colaborador Miguel Lago, que ha querido aclarar en directo qué tipo de relación tienen.

"A Alberto le conocí porque vinieron juntos una noche a ver mi espectáculo", afirma Miguel Lago. Desde entonces, el humorista y Ayuso han coincidido en numerosas ocasiones, entre ellas en diciembre de 2024, durante la celebración del partido benéfico Artistas contra Famosos de la Fundación Aless Lequio.

Este fin de semana ha salido a la luz una fotografía de ambos juntos que ha hecho saltar las alarmas. "Me parece muy triste, colocarle un novio cada semana a una mujer... sabemos lo que quieren hacer con esa mujer, tiene un tufo muy feo", advierte Lago.

El humorista ha querido aclarar qué tipo de relación tiene con la presidenta y zanjar los rumores. "La realidad es que no solo no tengo una relación con Isabel Díaz Ayuso, sino que no puedo decir que sea amiga mía", aclara Lago. ¡Dale al play para escuchar sus palabras al completo!