Feijóo exige elecciones a Pedro Sánchez tras la entrada de la UCO en Ferraz: "Estamos en una situación agónica"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a la sede del PSOE en Ferraz a requerir información sobre financiación del partido con orden si judicial si no lo facilitan. Ante este movimiento de los agentes, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado en los pasillos del Congreso antes de entrar a la sesión de control, sin la presencia de Pedro Sánchez que se encuentra en Roma.

El popular ha cuestionado "cuantas redadas más, mordidas, dinero en bolsas, joyas, sumarios, periodos de instrucciones", calificando todo lo ocurrido como "una situación agónica". El líder del PP ha pedido elecciones porque "no podemos más": "No queda más remedio que darle la palabra a los españoles".

Feijóo asegura desconocer lo sucedido en Férraz, apuntando a que se trata de "otra más y no otra cualquiera, sino que hablamos de Zapatero, el PSOE y su sede, y los sumarios de corrupción". Recomienda a Pedro Sánchez que, si quiere reunirse con el Papa León XIV, "recuerde el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo, no mentirás". Define la situación de "patética" instando a unas elecciones para "dar voz a los españoles".

El gallego ha expresado temer que todo esto conlleve a tener "un riesgo de contagio", debido a que los "españoles crean que los políticos sean así y que crean que tienen que vivir con esta losa de indecencia y de indignidad y que piensen que no pasa nada que los políticos puedan pagar sus vicios con dinero público, los hombres de presidente en la cárcel o familiares del jefe del Ejecutivo tengan que comparecer".

"Haré todo lo posible para cambiar de Gobierno", al igual que "los planes de los socios que están apoyando a un Gobierno que apesta", concluye Feijóo.

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