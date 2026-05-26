Fidan ve el anillo de Kaya a Zerrin y estalla: "Como se haya atrevido a tocarte, lo mato”

Nada más llegar a casa, Fidan ha visto algo que no le ha gustado nada y ha estallado contra su hija. Sin pensárselo dos veces, le ha dicho: "Zerrin, te estoy preguntando. ¿Kaya te ha tocado o no?".

La joven, al borde de un ataque de nervios, ha intentado defenderse: "¿Y si lo ha hecho qué? ¿Me casarás con Kaya?". Pero Fidan no estaba para bromas. "¡En la tumba os veréis! Ahí sí estaréis juntos", le ha respondido, dejando claro lo que piensa.

Fuera de sí, la mujer ha amenazado con tomarse la justicia por su mano: "Mira, como se haya atrevido, como te haya tocado. Juro aquí por mi vida que no se lo dejaré a tu padre. Lo mataré con mis propias manos". Zerrin, muerta de miedo, ha negado todo: "¡No me ha tocado! ¡No me ha hecho nada!". Fidan, llena de dudas, ha insistido: "¿Estás segura?". "Más que segura", ha respondido ella.

Gritándole sin parar, su madre le ha recordado que todo el mundo sabe lo del secuestro y que Ecmel buscará a alguien para casarla: "Con suerte será buena persona". Zerrin, para cambiar de tema, ha sacado lo de su hermano en la cárcel, pero Fidan le ha echado en cara que la culpa es suya por no haberle hecho caso: "Me he pasado toda la vida diciéndote que te alejes de Kaya, ¿no?".

Sin darle más opción, Fidan le ha ordenado que le dé el anillo: "No quiero oír ni una palabra más". Y se lo ha quitado, dejando a su hija llorando.

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