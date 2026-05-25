Luis Arroyo, amigo personal de Zapatero, defiende su inocencia y asegura que está "preocupado" pero no "asustado"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero atribuye su imputación a su apoyo público a Pedro Sánchez durante la campaña electoral del 23J y niega las acusaciones recogidas en el auto del juez José Luis Calama, según ha trasladado este lunes Luis Arroyo, consultor político, presidente del Ateneo de Madrid y amigo personal del exjefe del Ejecutivo.

Zapatero, que declarará el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, no se ha pronunciado directamente en los últimos días y su versión se conoce por ahora a través de personas de su entorno. Arroyo, que también trabajó en Moncloa durante la etapa del expresidente socialista, ha asegurado en una entrevista para Antena 3 Noticias que el exmandatario tiene "ganas" de defender su reputación y su verdad ante el juez.

Según Arroyo, Zapatero está "muy sorprendido" por las "suposiciones" incluidas en el auto de imputación y por las conclusiones de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitidos al juez Calama.

"No está asustado, no es un cobarde"

En esos documentos, los investigadores sitúan al expresidente en la "cúspide" de una presunta red de influencia y le atribuyen un papel de dirección en una organización que, según esa tesis policial, habría controlado determinados flujos financieros.

"Está muy sorprendido de que fueran a hacerse injerencias tan gravísimas por parte de la UDEF. No está asustado, no es un cobarde, pero sí preocupado y pendiente de poder demostrar su inocencia cuanto antes", ha afirmado Arroyo.

La comparecencia del próximo 2 de junio será la primera ocasión en la que Zapatero pueda responder directamente ante el juez a los hechos que se le atribuyen. Hasta entonces, su entorno mantiene que el expresidente rechaza de plano las acusaciones y que acudirá a la Audiencia Nacional con la intención de defender su inocencia.

González pide elecciones este año

La imputación de Zapatero ha abierto también un nuevo frente político dentro del espacio socialista. El expresidente Felipe González afirmó este lunes, "por primera vez", que España debería celebrar elecciones generales este año, aunque descartó que este sea el momento adecuado para una moción de censura contra el Gobierno.

González se pronunció así durante un acto de la Asociación Valenciana de Empresarios, donde valoró el momento político tras la imputación de Zapatero. El exjefe del Ejecutivo defendió un liderazgo "no mercenario", entendido como aquel que no se ejerce en beneficio propio, sino en beneficio de los demás, y que atiende al estado de ánimo de la ciudadanía.

Para defender su posición, González recordó las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha criticado la decisión de Pedro Sánchez de no llamar a las urnas. "Deberíamos también tener respeto por la infantería", señaló González antes de repetir en varias ocasiones que "debería haber" elecciones este año.

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