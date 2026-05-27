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"Se empezaron a pegar tiros": el surrealista día en el que Lolita y Miguel Bosé temieron por su vida

Las hormigas han sometido a la cantante a un divertido juego con la intención de descubrir nuevas anécdotas suyas con famosos.

"Se empezaron a pegar tiros": el surrealista día en el que Lolita y Miguel Bosé temieron por su vida

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Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero continúa su semana por todo lo alto con la visita de un rostro muy querido de la cadena. Lolita Flores ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentarnos su nueva película: 'Mallorca confidencial'.

Después de hablarnos de su rutina diaria y de cómo compagina todos sus proyectos, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a Lolita a un divertido juego con la intención de que la cantante contase anécdotas con los famosos que aparecían en pantalla.

Lolita ha recordado en El Hormiguero las 10.000 pesetas que le dejó a deber Bertín Osborne que ya había comentado en Tu cara me suena y ha desvelado que una vez, Miguel Bosé y ella presenciaron un tiroteo. ¡Escucha todas las historias que nos ha contado la cantante dándole al play al vídeo de arriba!

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