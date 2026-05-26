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Vuelve a ver la entrevista completa a Lolita Flores en El Hormiguero

La actriz, presentadora y cantante ha sido la protagonista de una noche inolivdable.

Vuelve a ver la entrevista completa a Lolita Flores en El Hormiguero

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La visita de Lolita Flores a El Hormiguero ha estado marcada por el humor, la sinceridad y el cariño del público. Entre risas y confidencias, ha repasado algunos momentos importantes de su trayectoria.

Nada más llegar al plató, Pablo Motos le ha preguntado por su secreto para tener tanta energía a lo largo del día. La cantante, actriz y presentadora ha asegurado que se come un diente de ajo todas las mañanas, algo que ha despertado un desternillante debate con el presentador.

Tras esto, la invitada ha desvelado uno de sus mayores miedos. Lolita ha revelado que le gustaría ser enterrada con dinero, un martillo, un móvil o unas escaleras entre otras cosas por si realmente no hubiese fallecido de verdad.

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