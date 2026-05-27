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Esta noche, Melody llenará de ritmo el plató de El Hormiguero

La cantante volverá a estar en el programa para hablar sobre sus futuros proyectos y comentar su aventura en La Voz Kids o El Desafío.

Melody

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El Hormiguero recibe esta noche a Melody, una de las artistas más populares del panorama musical español. La cantante visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y de la evolución de una carrera que comenzó siendo muy joven y que la ha mantenido ligada al mundo de la música y el entretenimiento durante años.

Durante la entrevista, Melody compartirá cómo vive esta etapa profesional, su crecimiento artístico y algunas anécdotas de una trayectoria marcada por su cercanía con el público. Además, la artista también afronta nuevos retos televisivos, ya que está confirmada como asesora en la próxima edición de La Voz Kids y como concursante de la nueva temporada de El Desafío. Una conversación que promete ritmo, espontaneidad y mucha energía.

Sobre ella:

Melody es cantante, compositora y artista de televisión. Saltó a la fama siendo una niña y, desde entonces, ha desarrollado una carrera marcada por la música, el baile y su fuerte personalidad artística. Gracias a su carisma y capacidad para reinventarse, se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles del panorama musical español.

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