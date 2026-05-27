¡Llegó el gran día! Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia se juegan la máscara dorada en la Final de Mask Singer

Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia son los cuatro grandes finalistas que han logrado mantener el secreto de su identidad intacto hasta el último segundo, pero esta noche, después de El Hormiguero, se verán obligados a quitarse la máscara en una gala de infarto donde solo una de ellas logrará alzarse con el ansiado trofeo.

El camino hasta aquí ha dejado momentos memorables y sorpresas mayúsculas que ya forman parte de la historia de la televisión. A lo largo de las semanas, los investigadores y el público han asistido boquiabiertos a los desenmascaramientos de auténticos iconos de la cultura pop, el deporte y el entretenimiento como Silvia Abril, Lola Lolita, Lydia Lozano, Rappel, Begoña Villacís, María del Monte y Tomás Roncero.

La lista de estrellas que se han atrevido a jugar en esta quinta edición no se queda ahí, completándose con nombres de la talla de Cayetana Guillén Cuervo, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Salva Reina, Martina Navratilova, Elle McPherson y Bernd Schuster. Con semejante nivel de celebridades nacionales e internacionales, las apuestas para las cuatro máscaras finalistas están por las nubes en una noche que promete ser histórica. ¡Que comience el espectáculo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas