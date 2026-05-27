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Después de El Hormiguero

¡Llegó el gran día! Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia se juegan la máscara dorada en la Final de Mask Singer

Esta noche, justo después de El Hormiguero, viviremos la espectacular gala final de la quinta edición del programa donde descubriremos quién se esconde bajo los últimos disfraces.

¡Llegó el gran día! Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia se juegan la máscara dorada en la Final de Mask Singer

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Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia son los cuatro grandes finalistas que han logrado mantener el secreto de su identidad intacto hasta el último segundo, pero esta noche, después de El Hormiguero, se verán obligados a quitarse la máscara en una gala de infarto donde solo una de ellas logrará alzarse con el ansiado trofeo.

El camino hasta aquí ha dejado momentos memorables y sorpresas mayúsculas que ya forman parte de la historia de la televisión. A lo largo de las semanas, los investigadores y el público han asistido boquiabiertos a los desenmascaramientos de auténticos iconos de la cultura pop, el deporte y el entretenimiento como Silvia Abril, Lola Lolita, Lydia Lozano, Rappel, Begoña Villacís, María del Monte y Tomás Roncero.

La lista de estrellas que se han atrevido a jugar en esta quinta edición no se queda ahí, completándose con nombres de la talla de Cayetana Guillén Cuervo, Samantha Fox, Trancas y Barrancas, Salva Reina, Martina Navratilova, Elle McPherson y Bernd Schuster. Con semejante nivel de celebridades nacionales e internacionales, las apuestas para las cuatro máscaras finalistas están por las nubes en una noche que promete ser histórica. ¡Que comience el espectáculo!

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