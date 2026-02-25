Esta noche, Sandra Golpe estará en El Hormiguero para celebrar el liderazgo de sus informativos

El Hormiguero recibe esta noche a Sandra Golpe, uno de los rostros más reconocibles de los informativos en España. La periodista visita el programa para hablar de su experiencia al frente de los informativos y del momento que atraviesa el panorama informativo nacional e internacional.

Durante la entrevista, compartirá cómo vive el día a día en la redacción, la responsabilidad de contar la actualidad en directo y los retos a los que se enfrenta el periodismo en un contexto de constante cambio. Una conversación que permitirá descubrir su faceta más cercana, más allá de la mesa de informativos.

Sobre ella:

Sandra Golpe es periodista y presentadora de televisión, con una amplia trayectoria en informativos. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una profesional rigurosa y cercana, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas de la información en España gracias a su trabajo al frente de los informativos de Antena 3.