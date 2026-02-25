Antena3
El momento más emotivo entre Harun y Maral: el doctor le pide a su hermana que se vaya a vivir con Çagla y con él

El doctor se ha dado cuenta de todos los errores que ha cometido con su hermana y los dos han decidido darse una nueva oportunidad de ser felices juntos.

Harun y Maral

Harun y Maral.

Patri Bea
Publicado:

La historia de las siamesas ha conmovido a Harun y le ha hecho replantearse si realmente Maral y él han actuado como buenos hermanos estos últimos años. Çagla se ha dado cuenta y por eso, después de aceptar irse a vivir con él, le ha propuesto que Maral también se vaya con ellos.

Harun ve a su hermana llorando en la azotea del hospital y ella le cuenta que Uras y ella van a separarse. “Justo antes de la operación, Uras me ha dicho que quiere el divorcio”, le dice apenada la joven.

Harun intenta ponerse en su lugar y los dos reflexionan sobre la operación tan complicada que acaban de realizar en la que una de las siamesas ha perdido la vida. “Nosotros no decidimos quién vive y quién muere”, dice Harun mirando al cielo.

En cuanto Maral le cuenta a su hermano que va a volver a su antiguo apartamento, Harun le pide que se vaya a vivir con Çagla y con él. Los dos están dispuestos a compartir su vida con ella. ¡Esperamos que los tres encuentren la felicidad!

