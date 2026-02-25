Nos lo cuenta
Francisco, el reflejo de la soledad no deseada: "Lo peor es sentir que uno no es nadie en la sociedad"
Siempre se ha sentido solo, desde mucho antes de la muerte de su mujer. Según nos cuenta Francisco, la soledad es algo mucho más complejo que estar solo físicamente.
Francisco tiene 80 años y asegura que la soledad ha marcado toda su vida, mucho antes de quedarse viudo. Tras 42 años de matrimonio y 13 desde la muerte de su esposa, sigue viviendo en la casa que ambos compartieron, intacta, como si no hubiera cambiado nada.
Afirma que lo más duro no es estar físicamente solo, sino sentir que no pertenece a ningún lugar. "Lo peor es sentir que uno no es nadie en la sociedad, que no es comprendido", confiesa.
Aunque habitualmente habla con asistentes virtuales e inteligencia artificial, recalca que la tecnología no sustituye la compañía real. "Cuando viene la chica a limpiar, a veces le pago para que hable conmigo y me haga compañía", señala Francisco.
Según nos cuenta Francisco, con la edad la sensación de soledad se intensifica. Por eso insiste en un mensaje claro: dedicar tiempo y cariño a los que se sienten solos puede cambiar vidas. ¡Dale al play para escucharle!
