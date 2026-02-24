Marron pone a prueba los nervios de María Pombo y Pablo Castellano con un cañón de aire comprimido en El Hormiguero

La visita de María Pombo y Pablo Castellano a El Hormiguero no solo dejó confesiones que nos emocionaron, sino también un momento de máxima tensión gracias a la sección de Ciencia con Marron, que volvió a convertir el plató en un escenario lleno de adrenalina.

El reto era tan sencillo, pero complicado en la práctica: mantener una manzana en la cabeza y, al mismo tiempo, sostener una pelota de ping pong sobre una cucharilla sin que se cayera. Hasta aquí, todo parecía correcto… hasta que entró en escena un cañón de aire comprimido.

El experimento consistía en disparar una naranja desde el cañón, que saldría proyectada a gran velocidad. Al otro lado del plató estarían María o Pablo, que debían mantener la calma y la concentración para que ni la manzana ni la pelota cayeran al suelo.

La clave del reto no era la fuerza, sino controlar los nervios ante la sorpresa del disparo, un ejercicio de coordinación y autocontrol que generó momentos de tensión y muchas risas.

Más información

En este experimento utilizamos un cañón neumático diseñado para lanzar fruta a gran velocidad mediante aire comprimido. El sistema funciona acumulando aire en un calderín presurizado (entre 4 y 6 bar), donde la energía almacenada en forma de presión se libera de manera instantánea al abrir una electroválvula, transformándose en energía cinética que impulsa el proyectil.

En nuestro montaje empleamos un solo cañón y un único calderín. El disparo se realiza a distancia mediante un sistema de control que acciona la electroválvula tirando de una cuerda, como en los cañones antiguos, garantizando la seguridad. La fruta impacta contra una pantalla protectora transparente, permitiendo observar la deformación, fragmentación y dispersión del material tras el choque, y de paso, dar un susto al invitado.

El experimento permite analizar conceptos como presión de gases, transformación de energía, velocidad, impacto y transferencia de momento, mostrando de forma visual cómo la energía almacenada en un gas comprimido puede convertirse en movimiento rápido y en una colisión espectacular.