María Pombo y Pablo Castellano se someten al test del amor de Trancas y Barrancas

María Pombo y Pablo Castellano han pisado el plató de El Hormiguero con una actitud relajada y sincera. Entre risas y confidencias, han repasado su trayectoria y cómo gestionan su vida pública y personal.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de una de las parejas más mediáticas de España para someterles a una de sus secciones favoritas: 'Tu media laringe', un desternillante test de amor.

María y Pablo han demostrado tener mucha química y han acertado la gran mayoría de cuestiones. Sin embargo, él ha ido más allá recordándole a ella sus propios gustos: "Te conozco yo mejor que tú", le ha dicho entre risas.