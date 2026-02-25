Antena3
María Pombo y Pablo Castellano se someten al test del amor de Trancas y Barrancas

La pareja ha demostrado tener mucha química en una de las secciones más divertidas de las hormigas.

María Pombo y Pablo Castellano han pisado el plató de El Hormiguero con una actitud relajada y sincera. Entre risas y confidencias, han repasado su trayectoria y cómo gestionan su vida pública y personal.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de una de las parejas más mediáticas de España para someterles a una de sus secciones favoritas: 'Tu media laringe', un desternillante test de amor.

María y Pablo han demostrado tener mucha química y han acertado la gran mayoría de cuestiones. Sin embargo, él ha ido más allá recordándole a ella sus propios gustos: "Te conozco yo mejor que tú", le ha dicho entre risas.

En El Hormiguero

"Ha sido un antes y un después": María Pombo y Pablo Castellano revelan su experiencia en terapia de pareja

La pareja ha contado cómo son sus sesiones con un especialista en relaciones amorosas.

