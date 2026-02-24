"Ha sido un antes y un después": María Pombo y Pablo Castellano revelan su experiencia en terapia de pareja

La visita conjunta de María Pombo y Pablo Castellano a El Hormiguero ha estado llena de anécdotas personales y momentos divertidos. Ambos han mostrado la conexión que les une dentro y fuera de las redes.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo funcionan las terapias de pareja y ellos, que llevan tiempo acudiendo a este tipo de especialistas, han relatado cómo ha sido su experiencia.

María ha asegurado que le encanta porque "es un espacio seguro en el que sabes que vas a reparar" y para Pablo, según dice, ha supuesto "un antes y un después". De hecho, pese a que han afirmado estar en su mejor momento, han confesado que siguen acudiendo porque les es de gran ayuda. ¡Imperdible!