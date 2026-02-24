Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a María Pombo y Pablo Castellano en una charla cercana y espontánea. La pareja ha compartido experiencias, aprendizajes y la ilusión con la que afrontan sus nuevos retos.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus broncas. Ambos han comentado, sin filtros, cómo son en la intimidad, cuáles son los temas en los que más chocan y cómo terminan solucionando sus problemas.

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer cómo ha sido su experiencia acudiendo a terapia de pareja. Ellos han revelado que están en su mejor momento, pero que siguen yendo porque supuso "un antes y un después".

Además, también ha habido tiempo para el cariño. Pablo se ha deshecho en elogios hacia su mujer asegurando que le ha cambiado su forma de ser y de entender a los demás