En tierra lejana | 24 de febrero

“Eres un débil e incompetente”: el brutal ataque de Ecmel a Cihan desde la cárcel

Tras las graves acusaciones de los Baybars, Cihan busca la verdad, pero lo que encuentra es el desprecio de un tío que le culpa de la ruina de la familia.

Ecmel

Ecmel y Cihan.

Cihan ya no se fía ni de su propia sombra. Tras el bombazo de Nadim Baybars, que señaló al tío Ecmel como el cerebro detrás de los ataques a los Albora, el líder del clan se ha presentado en prisión para exigir respuestas. Pero si esperaba un arrepentimiento, se ha encontrado con un muro de soberbia.

Ecmel, lejos de amedrentarse, ha recibido a su sobrino con burlas y ataques directos a su gestión: "Vienes aquí a echarme la culpa de tu debilidad e incompetencia". La charla ha sido un duelo de titanes. Ecmel no ha tenido reparos en humillar a Cihan, llamándole "ratón atrapado" y asegurando que los Albora se desmoronan porque él no tiene fuerza para liderar.

Aunque el tío niega estar detrás del camión de contrabando porque "desgraciadamente" está encerrado, sus palabras transmiten un odio profundo hacia el que considera que le traicionó primero. "Mi único apoyo era mi familia y me traicionó", ha gritado Ecmel con rencor.

Pero Cihan no se ha quedado callado. Le ha lanzado una pulla que ha dejado a su tío descolocado: "Solo un amigo te puede traicionar, no un enemigo. ¿Verdad, tío?". Cihan sabe que la peor puñalada es la que viene de dentro, y aunque se marcha de la cárcel sin una confesión clara, tiene más claro que nunca que el peligro no solo está en los Baybars. La guerra interna en los Albora acaba de empezar y nadie está a salvo.

En tierra lejana

Series

