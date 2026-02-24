El PP defiende su decálogo tras el rechazo de Abascal y le pide no creerse "las etiquetas de la izquierda"

El Partido Popular defiende su documento marco para sentarse a negociar con Vox un gobierno autonómico en Extremadura y Aragón a pesar del rechazo de Santiago Abascal.

El líder de Vox ha calificado de "incorrecto" el documento del Partido Popular este martes durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público.

Los populares publicaban este lunes su decálogo de requisitos para pactar gobiernos autonómicos con Vox, o con algún otro partido en el futuro. Un documento que incluye aspectos como terminar con el problema de la vivienda, respetar la proporcionalidad de los votos en las urnas o aprobar los presupuestos de toda la legislatura.

Sin embargo, Santiago Abascal ha mostrado este martes en Espejo Público su rechazo al decálogo asegurando que "no es correcto que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes".

"Me suena mal, porque me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien. Si es para pactar con Junts, con el PSOE, cosas que el PP ha hecho, entiendo que pongan esos marcos con respecto al Estado de Derecho, a la Corona, a la Democracia, a la Constitución, pero para pactar con VOX no lo comprendo", ha dicho el líder de Vox.

"Un insulto a sus dirigentes políticos"

"Me parece que incluso es un poco un insulto a sus dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada al margen de la legalidad, si uno va a pactar con el PSOE tiene que tener esas prevenciones", ha dicho Abascal.

El PP defiende su decálogo: "A nadie puede molestar"

Poco después de las declaraciones de Santiago Abascal, la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, pedía al líder de Vox "no creerse las etiquetas que les pone la izquierda".

Muñoz ha reconocido su "sorpresa" ante las palabras de Abascal. Sin embargo, la portavoz popular se muestra "convencida de que habrá un acuerdo".

"Es un texto genérico con unas primeras reglas que a nadie puede molestar", ha dicho Ester Muñoz.