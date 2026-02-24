Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Gobiernos autonómicos

El PP defiende su decálogo tras el rechazo de Abascal y le pide no creerse "las etiquetas de la izquierda"

La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, muestra su "sorpresa" por las palabras del líder de Vox, pero asegura estar "convencida de que habrá un acuerdo".

Ester Mu&ntilde;oz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El Partido Popular defiende su documento marco para sentarse a negociar con Vox un gobierno autonómico en Extremadura y Aragón a pesar del rechazo de Santiago Abascal.

El líder de Vox ha calificado de "incorrecto" el documento del Partido Popular este martes durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público.

Los populares publicaban este lunes su decálogo de requisitos para pactar gobiernos autonómicos con Vox, o con algún otro partido en el futuro. Un documento que incluye aspectos como terminar con el problema de la vivienda, respetar la proporcionalidad de los votos en las urnas o aprobar los presupuestos de toda la legislatura.

Sin embargo, Santiago Abascal ha mostrado este martes en Espejo Público su rechazo al decálogo asegurando que "no es correcto que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes".

"Me suena mal, porque me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien. Si es para pactar con Junts, con el PSOE, cosas que el PP ha hecho, entiendo que pongan esos marcos con respecto al Estado de Derecho, a la Corona, a la Democracia, a la Constitución, pero para pactar con VOX no lo comprendo", ha dicho el líder de Vox.

"Un insulto a sus dirigentes políticos"

"Me parece que incluso es un poco un insulto a sus dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada al margen de la legalidad, si uno va a pactar con el PSOE tiene que tener esas prevenciones", ha dicho Abascal.

El PP defiende su decálogo: "A nadie puede molestar"

Poco después de las declaraciones de Santiago Abascal, la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, pedía al líder de Vox "no creerse las etiquetas que les pone la izquierda".

Muñoz ha reconocido su "sorpresa" ante las palabras de Abascal. Sin embargo, la portavoz popular se muestra "convencida de que habrá un acuerdo".

"Es un texto genérico con unas primeras reglas que a nadie puede molestar", ha dicho Ester Muñoz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno defiende que desclasificar los documentos del 23-F "es importante" para "impedir que la ultraderecha difunda bulos"

Elma Saiz en el Congreso de Ministros

Publicidad

España

4f6ca18dc44e0566ecfaa2266780344144d9dd36w

Así intentó Ábalos convencer al juez de que no le enviase a prisión: "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí"

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados

El PP defiende su decálogo tras el rechazo de Abascal y le pide no creerse "las etiquetas de la izquierda"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El Senado aplaza la comparecencia de Julio Martínez, el pagador de Zapatero, al no poder localizarle Interior

Audios marido juez Dana
Dana

El CGPJ investiga los audios que prueban que el marido de la juez de la Dana interrogó a las víctimas

Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por "injurias" tras las acusaciones públicas de "abusos sexuales"

Fundadores de Vox
Vox

Vox pierde a sus fundadores históricos: solo queda Santiago Abascal

Vox surgió en diciembre de 2013 como una alternativa al PP, impulsada por Santiago Abascal y un pequeño grupo de disidentes cansados del inmovilismo de Rajoy ante el desafío independentista y la corrupción.

Carlos Mazón anuncia su dimisión
DANA

La jueza de la DANA pide imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón

La jueza de Catarroja pide al TSJCV que investiguen a Mazón porque sigue siendo aforado

Elma Saiz en el Congreso de Ministros

El Gobierno defiende que desclasificar los documentos del 23-F "es importante" para "impedir que la ultraderecha difunda bulos"

La Audiencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra por supuesto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor

Mónica Oltra será juzgada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

Imagen de los trabajos de limpieza en la vía de Adamuz

Puente y Adif niegan que se retirara material del accidente de Adamuz sin permiso judicial

Publicidad