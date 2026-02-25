López Miras tacha de "paletismo xenofóbico" el ataque de ERC a Murcia: "Hoy la región de Murcia es mucho mejor que Cataluña"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha sembrado la polémica con sus declaraciones sobre la región de Murcia con un tono despectivo. Esta política independentista señalaba que el problema de Salvador Illa es que se presentaba a las elecciones pensando que estaba gobernando en Murcia y no en Cataluña. "Este es un país con ambición, con retos por delante", señalaba.

El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha respondido a estas declaraciones en Espejo Público. Cree que han ofendido a la región de Murcia y también "al conjunto de los españoles". "Podría replicarle con datos objetivos que demuestran que la región de Murcia es mejor que Cataluña en crecimiento de PIB, exportaciones, empleo, satisfacción de los ciudadanos con la Sanidad o la educación pública". Mantiene el del PP que son datos y cuestiones en los que "hoy la Comunidad de Murcia demuestra que es mucho mejor que Cataluña".

"Me preocupa que Sánchez ha pactado la reforma del sistema de financiación autonómica con esta gente"

"No sé si merece la pena contestarle a ese 'paletismo xenofóbico' en el que está instalado ERC", afirma. A López Miras le preocupa "que esta gente sean socios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez" y que haya pactado con ellos la reforma del sistema de financiación autonómica.

Cree que nadie tiene dudas de que lo que ha pactado Sánchez con ERC "no va a beneficiar ni a la región de Murcia ni a otra comunidad autónoma que no sea Cataluña".

"Consiguen que el resto de los españoles cada día tengan más repulsión a Cataluña"

El periodista Javier Caraballo cree que con estas declaraciones ERC lo que consigue es "que el resto de los españoles cada día tengamos más repulsión a Cataluña". "Yo sé que es una minoría y cuando los oigo pienso que no van a conseguir que odiemos a los catalanes".

Toni Bolaño contaba que él mismo ha vivido muchos años en Vilanova y allí hay un barrio que se llama 'la Murcia', al que vinieron muchos emigrantes murcianos a principios del siglo XX y sigue siendo un barrio 'castellanoparlante'. A lo mejor esta mujer tendría que llamar a Francesc- Marc Álvaro, diputado de ERC en el Congreso, cuyos abuelos eran de Murcia. "No es animadversión, es simplemente cultura".

"Susanna y yo seguimos siendo en Cataluña 'ñordos', que es el apelativo insultante que nos ponen a quienes no somos independentistas", añadía. Una afirmación que contestaba la presentadora de Espejo Público Susanna Griso: "Yo no tengo 7 apellidos catalanes, tengo 25 si hace falta, pero me indignan y me ofenden absolutamente este tipo de declaraciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.