Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”

La familia Sánchez Saborido se ha desplazado hacía Nara donde tendrán un encuentro con los ciervos sagrados. No te lo pierdas, esta noche a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín, Susana, Daniela y Salma hacen un cambio de rumbo en su viaje por Japón y se desplazan hacía un lugar mítico, Nara.

Allí la familia tendrá un encuentro con los ciervos sagrados, unos místicos animales que les pondrán en más de un aprieto con su traviesa forma de ser.

Salma también ha decidido confesarse con su madre, “mamá, lo que más me gusta de ti son las croquetas que haces” ha afirmado la pequeña de la familia a Susana Saborido.

¿Conseguirán toda la positividad que buscan en el lugar sagrado? No te pierdas el nuevo programa de El capitán en Japón, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

