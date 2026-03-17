El rifirrafe entre Jaime de los Santos y Afra Blanco por Yolanda Díaz: "Se ha subido en business porque quería desaparecer del bofetón de las urnas"

"Estamos aquí apoyando al cine español". Esas fueron las palabras que Yolanda Díaz pronunció desde el teatro Dolby, lugar donde se celebra la Gala de los Óscar.

Su viaje a Los Ángeles formaba parte de su agenda oficial y estaba publicado en la web del Gobierno. Además, dicho viaje también coincidió con los resultados de los comicios de Castilla y León. En dicha comunidad, las candidaturas de En Común, que englobaba a Sumar, Izquierda Unida y Verdes Equo, y de Podemos tan solo obtuvieron 36.860 votos, sin alcanzar siquiera el 3% de las papeletas.

Sin duda, la ausencia de la ministra de Trabajo en las elecciones de Castilla y León ha sido objeto de debate. Sobre esa crisis en la izquierda y sobre los resultados de las elecciones han debatido los colaboradores de Espejo Público.

Para Afra Blanco, "Castilla y León no es representativa con respecto a los resultados de la izquierda", ya que explica que es un "territorio en el que el PP lleva 39 años gobernando". Sobre los viajes de los demás ministros, ha explicado que no sabe "lo que cuestan" ni conoce "cómo viajan" y detalla que le parece un asunto "un poco absurdo".

Por otro lado, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos ha explicado que Yolanda Díaz "aún no ha explicado qué pinta la ministra de Empleo en los Óscar". Según Jaime de los Santos, la aparición de Yolanda Díaz en la Gala de los Óscar no ha sido casualidad. Para él, la ministra de Trabajo "ha ido a pasárselo pipa" y considera que "se ha subido en el avión en business porque quería desaparecer del bofetón de las urnas en Castilla y León".

Además, el vicesecretario de Educación popular ha detallado, que pese al batacazo del bloque de la izquierda en las urnas, Díaz "no va a dejar ni el coche ni la alfombra ni la posibilidad de asistir a cualquier fiesta", aunque se diese la posibilidad de que Sumar dejase el Gobierno.

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