DECLARACIONES POLÉMICAS
Elisa Beni y Javier Caraballo no dan crédito a la "aberración" de la ministra Morant contra Feijóo: "A esta chica le faltan varios hervores"
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha realizado unas declaraciones en las que comparaba un hipotético próximo Gobierno de Alberto Núñez Feijóó con el de Adolf Hitler en la Alemania Nazi de la primera mitad del siglo XX. Los análisis consideran como poco de desafortunadas esas palabras.
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En Espejo Público han sorprendido de manera considerable las palabras de Diana Morant, y es que puede resultar mucho más impactante que una comparativa tan extrema y realizada con esa ligereza provenga de una ministra entre cuyas responsabilidades estén las Universidades Públicas.
La titular de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades se pronunciaba respecto al último discurso de Alberto Núñez Feijóo, quien vaticinaba su llegada a Moncloa el próximo año de la mano de Vox y hacía alusiones a la corrupción del Partido Socialista.
"Feijóo se equivoca. Está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", expresaba la ministra Diana Morant.
Declaraciones impropias e ignorantes
"A esta chica le faltan varios hervores"
El periodista Javier Caraballo primero comenzaba haciendo de menos las críticas del líder de un partido político a la corrupción del adversario mientras ignora la interna, haciendo en referencia a la falta de autocrítica de Feijóo con la trama Gürtel. Pero su crítica más contundente era para la ministra por sus afirmaciones "impropias".
La también periodista Elisa Beni no solo consideraba esas afirmaciones excesivas e inapropiadas para un ministro sino para "cualquier persona que tenga un mínimo de cultura y de conocimiento histórico en general". No daba crédito a lo que oía: "Es alucinante, ¡una aberración!".
Subrayaba las consecuencias negativas de hacer ese tipo de comparaciones o descalificaciones: "El problema es que cuanto más se pasan de frenada, más carga le quitan al hecho del nazismo. ¡Si todo el mundo es nazi, si todo el mundo es Hitler, entonces nadie es nada! A esta chica le faltan varios hervores".
Javier Herráiz por su parte también rechazaba las afirmaciones de Diana Morant, calificándolas de "burrada de tal tamaño que si ella se ha escuchado hoy, se habrá avergonzado".
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