Miedo en Ceuta por un incendio originado en el Monte de la Tortuga, que ya ha sido controlado

Noche de susto en Ceuta. Un incendio originado en el Monte de la Tortuga puso en jaque a la ciudad autónoma. Todavía es pronto para saber qué o quién lo ha provocado, pero tras la avalancha de migrantes del pasado 30 y 31 de julio Ceuta vive con la tensión de que cualquier chispa pueda hacer estallar todo.

El incendio originado en el Monte de la Tortuga en Ceuta la noche del martes ya ha sido controlado y extinguido. En total las llamas han calcinado 10.000 metros cuadrados y hasta la zona acudieron tres dotaciones de bomberos.

El lugar en el que comenzó el fuego está a muy pocos kilómetros del CETI y a dos unidades militares. Se trata de un monte en el que decenas de migrantes tienen campamentos irregulares y en las que de forma habitual encienden fogatas para cocinar. Fuentes policiales sospecharían que alguna de estas fogatas nocturnas podría ser el origen del fuego, pero todavía no hay una confirmación oficial de la causa que lo ha originado.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), adscrito a la Consejería de Presidencia y Gobernación, el fuego se inició sobre las 20:00 horas y se ha dado por controlado y extinguido sobre las 21:45 horas. La actuación se ha desarrollado "con rapidez" gracias, entre otros factores, a los avisos tempranos de los retenes de bomberos desplegados en las zonas forestales, que han permitido detectar el fuego y movilizar con celeridad a los efectivos.

Tras la entrada masiva de migrantes la Consejería reforzó el número de retenes en la zona. En la intervención han participado 14 bomberos, mientras que otros 9 efectivos que se encontraban fuera de servicio se han ofrecido voluntariamente para permanecer de guardia en el parque, reforzando así la capacidad de respuesta del servicio.

El gobierno de Ceuta ya había advertido del riesgo extremo de incendios, no solo por los asentamientos sino también por las altas temperaturas que se están registrando estos días. Afortunadamente el fuego no ha provocado heridos y ya ha sido extinguido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.