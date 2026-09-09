Ignacio Varela, señalado en el informe de Marlaska: "Que este Gobierno progresista se dedique a fichar a periodistas es detestable pero no sorprendente"

El analista político Ignacio Varela es uno de los 280 periodistas fichados por el Gobierno en el informe que ha sacado a la luz 'El Confidencial' y que ha elaborado el equipo de Fernando Grande Marlaska.

De Varela se dice que sus posiciones son conservadoras y es muy crítico con el Gobierno actual. A Varela este señalamiento le resulta familiar. Ya estuvo señalado políticamente por la policía franquista y lo estuvo por ETA. Sin embargo, aunque la música ya le suena no concuerda con la descripción que se hace de él en este 'macroinforme'. Se le atribuyen posiciones conservadoras, algo con lo que difiere: "demuestra la ignorancia de mi trayectoria política y no me parece ningún insulto. Lo de que soy critico con este Gobierno es una obviedad, que se gasten dinero y recursos de los ciudadanos en esto...", señala.

"Es detestable que este Gobierno se dedique a fichar periodistas pero no es sorprendente"

Según El Confidencial, el equipo de Marlaska se ha gastado 180.000 euros en dos años para recoger todo lo que se ha dicho de Pedro Sánchez y su Gobierno en los medios en este periodo. Apunta Varela que "un Gobierno progresista con tendencias autocráticas como este se dedique a fichar a los periodistas es detestable pero no es sorprendente". Sin embargo, no cree que sea lo peor que ha hecho este Gobierno. "Ya quisiéramos que esto fuera lo peor que Sanchez y Marlaska han hecho con el país todos estos años. Este documento no puede ser más torpe, más ignorante o más paleto".

Reconoce que el informe le produce más risa que indignación y que en los círculos políticos se van a hacer más chistes que cualquier otra cosa. "Un adolescente que lea periódicos lo habría hecho con más seriedad y profesionalidad", destaca.

El nuevo eslogan de Pedro Sánchez: "Seré un perro, pero no tengo amo"

La primera sesión de control del Gobierno del curso político ha dejado un eslogan de Pedro Sánchez que ha circulado rápidamente por las redes sociales. "Seré un perro, pero no tengo amo", le respondía Sánchez en la Cámara a Santiago Abascal (Vox). Señala Varela que la idea de llamar 'Perro Sánchez' al presidente del Gobierno la inició el PP en la campaña electoral de 2023. Una idea que recogió el PSOE y usó para mofarse de la idea de los populares.

"Creo que las dos afirmaciones son ciertas. Políticamente Pedro Sánchez es un perro y no tiene amo", concluye Varela.

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