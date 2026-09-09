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INFORME PISA

El juez Calatayud culpa a los políticos de los malos resultados del informe PISA: "No puede ser que una ley educativa no aguante una generación"

El exmagistrado de menores lamenta los malos resultados del informe y reprocha a los partidos políticos que no hayan legado a un Pacto de Estado en educación.

El juez Calatayud.

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Javier Revuelta
Publicado:

El curso escolar ha empezado esta semana de forma oficial y lo ha hecho con la triste confirmación de algo de lo que ya teníamos alguna noción: nuestro sistema educativo no funciona. El inicio del curso coincide con la publicación del informe PISA, el estudio que evalúa las competencias educativas de alumnos de entre 15 y 16 años en 90 países. España ha obtenido su peor resultado histórico, por debajo de los países de la OCDE y la Unión Europea. España está ante un problema gravísimo para el futuro de los niños y adolescentes españoles y, por tanto, para el futuro del país en su conjunto. España suspende, con una nota muy baja, aunque no en todas las comunidades por igual.

En matemáticas estamos en el puesto 37, y en ciencias y lengua en el 34. Los alumnos españoles pierden, sobre todo, comprensión lectora. Uno de los coordinadores de este informe asegura que los adolescentes empiezan a tener problemas de lectura cuando un texto tiene 400 palabras, lo que viene siendo un folio o unos dos minutos de lectura. Los alumnos españoles obtienen unos resultados muy inferiores a los de hace 10 años. En Ciencias, por ejemplo, perdemos 16 puntos, en Matemáticas la curva es todavía peor, bajamos 29 puntos, aunque es en Lectura donde caemos 45. Es como si un alumno español hoy tuviera un nivel dos cursos por debajo del de hace 10 años.

Ante estos datos, el primer empeño de la ministra de Educación ha sido decir que la culpa no es de la ley educativa que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2021. Según el informe Pisa, en lectura los alumnos españoles están dos cursos por debajo, por ejemplo, de un alumno británico. Padres y profesores muestran su preocupación por estos datos, piden más inversión en educación y no una nueva ley, sino una reforma estructural del sistema educativo.

Emilio Calatayud: "Vamos a peor"

Hoy Susanna Griso le ha preguntado al juez Emilio Calatayud, exmagistrado de menores en Granada, por estos pobres resultados. El juez ha sido, como acostumbra, muy contundente en su respuesta. Le ha reprochado a la clase política no haber sido capaz en los últimos años de llegar a un gran pacto en materia de educación. "No puede ser que una ley educativa no dure una generación; cada partido hace su ley educativa" y el resultado, para el juez, es que "vamos a peor".

Calatayud considera que durante los últimos años la manera de educar ha desautorizado a los adultos, en favor de los niños. "Se ha perdido la autoridad de los maestros, se ha perdido la autoridad de los padres y ahora los niños tienen que ir a la escuela siendo felices", ha añadido el exmagistrado. El juez es contrario a esa política y aboga por la cultura del esfuerzo, asegurando que las sentencias que más ha puesto a menores han sido "condenarlos a estudiar, por lo civil o lo criminal".

España, a dos velocidades en educación

El dato general es muy malo. Pero no todas las comunidades suspenden. Las mejores son Madrid, Castilla y León y Asturias. La Comunidad de Madrid tiene mejores datos que algunos de los países más avanzados, como Finlandia o Alemania. En el otro extremo están Melilla, Ceuta y la Comunidad Valenciana. En matemáticas, Madrid está 40 puntos por encima de la Comunidad Valenciana, una diferencia que equivale a dos cursos escolares según el informe PISA. Es evidente que, en materia educativa, el sistema autonómico no ha generado igualdad.

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