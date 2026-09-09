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Rodolfo Sancho desvela el coste económico que supone la defensa de su hijo en el caso Daniel Sancho

El actor habla como nunca del caso Daniel Sancho por el que su hijo ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia. Un caso cuya defensa le ha supuesto grandes gastos económicos.

Rodolfo Sancho

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rodolfo Sancho ha atravesado los tres años más difíciles de su vida. El actor ha liderado la lucha por la defensa de su hijo Daniel Sancho, que finalmente ha sido condenado a cadena perpetua en Tailandia.

El actor ha roto su silencio en Y ahora Sonsoles y nos ha contado cómo recibió la noticia y cómo ha encajado las críticas y la exposición mediática. Un proceso que confiesa que no solo ha sido duro a nivel personal, sino también económico.

Rodolfo Sancho

"El documental lo hice absolutamente para pagar su defensa; si no, no lo hubiera hecho", afirma Rodolfo. Según nos cuenta, los abogados españoles no le cobraron nada y le han ayudado "de puro corazón", pero el actor asegura que ha habido muchos gastos a los que ha tenido que hacer frente.

Tan solo en traducciones del sumario, Rodolfo Sancho calcula una media de 200.000 euros. "Traducir una página de 350 palabras de tailandés a inglés cuesta 25 euros y nosotros más o menos hemos traducido 8000 folios", revela el actor.

A ese gasto se le suman los viajes constantes a Tailandia y otros asuntos legales. Un coste económico que es tan solo una capa más del drama que le ha supuesto a Rodolfo el caso Daniel Sancho.

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