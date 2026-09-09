Así son los premios de La ruleta de la suerte noche: ¿Cuánto pueden ganar los concursantes?

La ruleta de la suerte reparte cada día todo tipo de premios. Hay quienes se marchan igual que como vinieron, otros que se conforman con tres cifras en su marcador y, por supuesto, existen las personas que celebran llevarse miles de euros en el bolsillo.

Ahora bien, mientras que el formato habitual sigue en el mismo horario de siempre, La ruleta de la suerte noche aterriza los sábados en Antena 3 para cambiar por completo las cifras de los gajos.

Pero, ¿cómo funcionan exactamente?

Miles de euros en juego

La principal diferencia entre este programa y el que todos disfrutamos a diario radica en las cantidades de los gajos. Mientras que 75€ en La ruleta de la suerte es una cifra suficiente, por la noche este premio es ínfimo.

Existen gajos de 1.000€, de 1.500€, de 2.000€ e incluso de 5.000€. Todos ellos se pueden multiplicar por el número de consonantes que haya en el panel; por lo que, en una sola tirada y con algo de fortuna, un concursante podría tener un marcador de, por ejemplo, 10.000€. ¡Increíble!

Los gajos especiales

Además de las casillas convencionales, el programa trae varias novedades que prometen cambiar la estrategia de juego radicalmente. Porque esta vez tendremos dos gajos especiales que añaden más dinero todavía a la ruleta.

Por un lado, el gajo de La ruleta de la suerte noche puede actuar como la casilla de 1.000€; con la hipotética multiplicación de la cifra de siempre. Asimismo, este año existe el gajo de 100.000€ que, en caso de obtenerlo, llegar a la Gran Final, resolver el panel y haber caído en dicho sobre, puede cambiar la vida de los concursantes para siempre.

Entonces, ¿cuánto pueden ganar los jugadores? A decir verdad, dar un número exacto es imposible. No hay un máximo como tal. Lo que está claro es que, en lo que respecta a las posibilidades, los concursantes podrían salir del plató con un premio de seis cifras en su bolsillo.

¿Te lo vas a perder? La ruleta de la suerte noche vuelve este sábado a las 22 horas en Antena 3.

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