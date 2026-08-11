Esta tarde en YAS Verano, todos los detalles sobre la supuesta relación entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Sale a la luz la supuesta relación secreta entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo durante la etapa de éxito y soltería del futbolista en el Real Madrid. Ahora, la gran incógnita es: ¿qué opina Georgina Rodríguez de todo esto?

Gabriela Guillén siempre ha tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático, pero en los últimos tiempos esto parece cada vez más complicado. A los rumores sobre un posible acercamiento con Bertín Osborne, padre de su hijo de dos años y medio, se suma ahora la información sobre un supuesto romance con quien fuera una de las grandes estrellas del Real Madrid.

Una historia que vuelve a situar a Gabriela Guillén en el centro de todas las miradas y que plantea una nueva pregunta: ¿cómo habría reaccionado Georgina Rodríguez ante esta supuesta relación?

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