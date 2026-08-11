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Esta tarde en YAS Verano, todos los detalles sobre la supuesta relación entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Durante los años de mayor éxito de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, fueron numerosos los rumores que relacionaron al futbolista con diferentes mujeres. Ahora, años después, sale a la luz una supuesta relación con Gabriela Guillén, que habría tenido lugar durante aquella etapa de fama y soltería del jugador.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y Gabriela Guillén

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Sale a la luz la supuesta relación secreta entre Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo durante la etapa de éxito y soltería del futbolista en el Real Madrid. Ahora, la gran incógnita es: ¿qué opina Georgina Rodríguez de todo esto?

Gabriela Guillén siempre ha tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático, pero en los últimos tiempos esto parece cada vez más complicado. A los rumores sobre un posible acercamiento con Bertín Osborne, padre de su hijo de dos años y medio, se suma ahora la información sobre un supuesto romance con quien fuera una de las grandes estrellas del Real Madrid.

Una historia que vuelve a situar a Gabriela Guillén en el centro de todas las miradas y que plantea una nueva pregunta: ¿cómo habría reaccionado Georgina Rodríguez ante esta supuesta relación?

Sigue todas las novedades a partir de las 17:00, como cada día, en YAS Verano, en Antena 3.

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