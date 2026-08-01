Pedro Sánchez comparte su 'playlist' de Spotify en plena crisis migratoria en Ceuta y Melilla

En medio de la crisis migratoria que están sufriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en sus redes sociales su 'playlist' de Spotify de este verano, lo que ha desencadenado numerosas críticas al político.

Entre su lista de canciones favoritas, Sánchez destaca tres, la primera de ellas 'El baifo' de Quevedo, y la segunda y tercera, SS26 de Charli xcx y Tantas cosas de Melani respectivamente.

Sánchez comparte en sus redes sociales todas las semanas sus recomendaciones de lectura y música y no ha sido menos este, hay quien cree que debido a la situación que atraviesa España no era el momento de compartir este tipo de contenido y quien piensa que a pesar de todo, debe prevalecer la normalidad, el debate está servido.