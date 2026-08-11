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RESCATES EN CALI

"Entre más pasa el tiempo, el porcentaje de supervivencia disminuye": los equipos de rescate de Cali buscan entre los escombros

Diego Martín, al frente de uno de los operativos de rescate en Cali, explica en Espejo Público cómo trabajan contra reloj para localizar a las personas que podrían seguir atrapadas.

Un bombero explica la situación de los equipos de emergencia en Cali

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Rodrigo Díaz
Publicado:

Cada minuto cuenta entre los edificios destruidos de Cali. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso entre toneladas de escombros con un objetivo prioritario: encontrar a posibles supervivientes y sacarlos con vida. Diego Martín, bombero responsable de uno de los operativos desplegados en la zona, relata en Espejo Público cómo se desarrolla una búsqueda marcada por el riesgo constante de nuevos derrumbes.

Tres personas podrían seguir atrapadas

Los equipos de rescate trabajan sobre una de las zonas más afectadas por los derrumbes. Según explica Diego Martín, se estima que tres personas podrían encontrarse atrapadas entre los restos de los edificios destruidos.

La prioridad es localizarlas cuanto antes. Los rescatistas ya han realizado el denominado llamado de escucha, una de las primeras actuaciones cuando existe la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los escombros.

Trabajan con las manos para evitar nuevos derrumbes

La operación cuenta con una grúa de grandes dimensiones para poder retirar los elementos más pesados de las estructuras colapsadas. Sin embargo, cuando se acercan a las zonas donde podrían encontrarse las víctimas, los equipos recurren a herramientas manuales para retirar los escombros de forma mucho más controlada.

El objetivo es evitar que cualquier movimiento brusco provoque un nuevo desplazamiento de la estructura y ponga en peligro tanto a los posibles supervivientes como a los propios rescatistas.

Diego Martín reconoce que el tiempo juega en contra de los equipos de emergencia. “Cuanto más tiempo pase, el porcentaje de supervivientes disminuye”, explica, aunque insiste en que el operativo mantiene intacta su prioridad: encontrar a las personas y devolverlas con vida a sus familias. Por eso, cada movimiento se estudia al milímetro antes de continuar con el desescombro.

El momento de mayor riesgo: nuevos derrumbes

Desde plató preguntan a Diego Martín cuáles son los momentos más peligrosos de una operación de estas características. La respuesta está precisamente en los propios escombros. Mientras los equipos avanzan pueden producirse nuevos movimientos de la estructura y provocar derrumbes inesperados.

De ahí la importancia de trabajar de forma extremadamente precisa y profesional, especialmente cuando los rescatistas se encuentran cerca de los puntos donde sospechan que puede haber personas atrapadas.

“La fe es lo último que se pierde”

A pesar del paso de las horas y de la dificultad de la operación, los equipos de rescate mantienen la esperanza.

Diego Martín asegura que continuarán trabajando con la intención de encontrar a las personas que permanecen bajo los escombros y hacer todo lo posible para sacarlas con vida.

“La fe es lo último que se pierde”, resume, mientras los equipos continúan retirando escombros y buscando cualquier señal que confirme que todavía hay alguien con vida bajo las estructuras.

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