De la mejor suerte a la peor, ¡Álvaro se lleva un buen chasco!

La primera tirada de Álvaro en este nuevo panel de La ruleta de la suerte ha ido directa al gajo de los 1.000 euros. “¿Has apuntado?”, le ha preguntado sorprendido Jorge Fernández y el joven concursante ha reconocido que sí lo ha hecho. ¡Pues menuda puntería!

Ha optado por la ‘S’ que estaba dos veces y se ha colocado con 2.000 euros, un dinerito que ha aprovechado para comprar vocales y esclarecer un poco el panel. Después se ha animado a tirar con cuidado de no caer en la quiebra y cuando ha optado por la ‘P’ se ha llevado un pequeño susto, porque no estaba y casi pierde el turno. ¡Menos mal que tenía comodín!

“Apunta bien”, le ha advertido Jorge Fernández antes de que volviese a tirar, pero la cosa ha empezado a torcerse cada vez más, ha caído en el gajo de la mitad y ha perdido 900 euros. Álvaro se ha quedado un poco desilusionado, pero ha intentado mejorarlo en una nueva tirada. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el concursante ha caído de nuevo en el gajo de ‘Vacaciones’ y desgraciadamente ya sabíamos que debajo de ese gajo había una quiebra. El concursante ha perdido el turno y todo el dinero, a Jorge Fernández le ha dado también tanta rabia este cambio de suerte que no ha podido evitar decirle: “Lo siento un montón”. Lo cierto es que ha sido una pena. ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas