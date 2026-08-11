‘BPAN matters’: el proyecto en el que puedes colaborar para ayudar a Inés a combatir su enfermedad rara

Antes de comenzar a jugar, Rosalía ha explicado en su presentación de La ruleta de la suerte para qué le gustaría conseguir la mayor cantidad de dinero posible: quiere ayudar a Inés, una niña que padece una enfermedad poco común.

La pequeña tiene tan solo dos años y medio y tiene una enfermedad neurodegenerativa que, por el momento, no tiene tratamiento ni cura. Sin embargo, sus padres han encontrado un proyecto que requiere de financiación para poder hacer un estudio genético y poder mejorar la calidad de vida de Inés.

Rosalía nos ha asegurado que Inés es “una niña maravillosa” y que “se lo merece todo”. El proyecto en el que se puede colaborar para ayudarla se llama ‘BPAN matters’. La concursante ha animado a todo el mundo que pueda a colaborar, ella por su parte va a intentar llevarse todo el dinerito posible para aportar su granito de arena en esta importante causa. ¡Mucha suerte, Rosalía! No olvides pinchar en el vídeo de arriba.

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