Las hijas de la criada aterriza muy pronto en Antena 3 con una historia marcada por la venganza y los secretos

Tras su éxito en atresplayer, Las hijas de la criada llegará en unas semanas a Antena 3. La historia comienza cuando la criada y la señora de un pazo se quedan embarazadas al mismo tiempo del dueño de la casa.

El destino de los dos bebés cambiará después de que Renata ejecute su venganza contra Don Gustavo. Verónica Sánchez, Alain Hernández, Carlota Baró, Martina Cariddi y Judith Fernández forman parte del reparto de una historia de amor, feminismo, lucha de clases y venganza.

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