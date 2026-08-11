Luis Rubiales, sobre la final del Mundial 2030: “Si no se juega en España los culpables serán Infantino, por poner la zanahoria, y Pedro Sánchez, por morderla”

La final del Mundial 2030 ha desatado la polémica ante la posibilidad de que termine disputándose en Marruecos y no en España. Hoy en 'Espejo Público' ha estado Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, para explicar cómo se diseñó la candidatura y analizar la situación actual.

"El partido inaugural y la final quedaban reservados para España"

Luis Rubiales ha explicado que la incorporación de Marruecos respondió desde el principio a una “cuestión futbolística". España y Portugal hablaron inicialmente con el país africano para concurrir juntos, aunque la situación cambió cuando, según relata, recibieron una llamada desde la UEFA en la que les advirtieron de que tendrían que superar una criba frente a otra candidatura europea. "Estar con Marruecos era perder esa criba, así que Marruecos se salió de la candidatura", asegura. Las conversaciones con el país africano se retomarían dos años más tarde.

Durante esos dos años, Rubiales ha señalado que "mantuvo conversaciones" con Greg Clarke, expresidente de la Federación Inglesa, y líder de otra de las candidaturas con más opciones. El expresidente de la federación española asegura que gracias a sus conversaciones convenció a los ingleses "para que se presentaran a la Eurocopa y dejaran el camino libre para España y Portugal".

Entonces, Arabia Saudí apareció como la candidata "más peligrosa y más potente". Ante la posibilidad de que el apoyo del mundo árabe y de África terminase decantándose por ella, España y Portugal volvieron a acercarse a Marruecos: "Volvimos a hablar con ellos, los incluimos”, asegura el expresidente añadiendo que siempre dejaron claro que Marruecos no tendría “opciones de organizar partido inaugural, ni la final, que quedaban reservados para España, que era la locomotora de la candidatura".

"Si yo hubiera seguido en la presidencia esto hubiera sido en el Santiago Bernabéu"

"Era impensable que con dos vicepresidentes de UEFA, como éramos Fernando Gomes, presidente de la Federación de Portugal, y yo mismo, presidente de la Federación Española, no se jugara en Europa el partido inaugural y la final", sostiene Rubiales, que se atreve a señalar el estadio que habría acogido el último partido del campeonato bajo su presidencia: "Si yo hubiera seguido en la presidencia hubiera sido en el Santiago Bernabéu".

Preguntado por la razón por la que estos acuerdos no se firmaron, el expresidente de la RFEF ha recordado que el Mundial Femenino de Sídney supuso un gran cambio en los avances de la candidatura al quedar "descabezada" la federación española. Rubiales ha recalcado que fue en ese momento cuando se incluyó a los países hispanoamericanos y España perdió la organización del partido inaugural del campeonato. "Esto ya no lo vamos a recuperar, ojalá salvemos la final, pero esto no lo vamos a recuperar", ha lamentado.

"Pedro Sánchez ha regalado el partido inaugural"

El expresidente de la federación ha señalado que el ego del presidente del Gobierno es uno de los responsables de que España ya haya perdido el partido inaugural y la celebración de la final esté en riesgo. Preguntado directamente sobre si considera a Pedro Sánchez culpable de la situación, Rubiales no duda: "Hombre, sin ningún género de duda". Además, ha destacado que su relación con el presidente del Gobierno se deterioró porque "constantemente ponía palos en la rueda a nuestra candidatura" como hablar públicamente de Marruecos en momentos en los que, a su juicio, perjudicaba al proyecto.

Rubiales también ha cargado contra la actuación del Gobierno durante su etapa al frente de la federación: "Con nosotros este Gobierno no ha actuado bien, ha actuado de manera desleal". Además, ha asegurado que "no ha aportado ni un céntimo al fútbol de formación, ni un céntimo al fútbol femenino" y ha defendido que durante su mandato el presupuesto de la Federación pasó "de 140 millones a más de 400".

"Incorporar a Marruecos fue un acierto. Lo que es un error es darle un papel diferente"

Pese a sus críticas sobre la evolución de la candidatura, Luis Rubiales no considera que incorporar a Marruecos fuese una equivocación. Preguntado expresamente sobre ello, asegura que “fue un acierto”, pero “lo que es un error es darle un papel diferente al que tenía desde el principio".

¿Quién será el culpable?

"El hecho de que ya hayamos perdido los partidos de la inauguración ha sido resultado de que Infantino le haya puesto la zanahoria al señor Sánchez y que la haya mordido. Desde luego nos ha hecho un daño tremendo, pero además es cuantificable en muchos millones, en cientos, puede que miles de millones de euros", ha concluido.

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