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Mejores momentos | 11 de agosto

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

María solo ha necesitado saber que era un tema de Carlos Vives para resolver el panel, ni siquiera ha dado tiempo a que saliese ninguna letra y ya ha apretado el pulsador.

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

“Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”: María resuelve el panel sin una sola letra

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Marta Jorge
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Jorge Fernández ha presentado este panel con pulsador de La ruleta de la suerte comentado que se trataba de un tema de Carlos Vives, el más conocido, de hecho. Todos los concursantes se han colocado con la mano en el pulsador, pero lo que no esperábamos es que María sería tan rápida.

La concursante del atril azul solo ha necesitado saber el nombre del cantante y ver los huecos vacíos del panel para darle al pulsador. “¿La sabes?”, la ha preguntado Jorge Fernández totalmente sorprendido. “Sí”, ha dicho María confiada. Y efectivamente, ha acertado el panel sin problema alguno, ¡no les ha dado ni una pizca de tiempo a sus compañeros!

La banda se ha marcado una gran actuación y cuando ha finalizado todos han coincidido en lo buena que es esta canción de Carlos Vives. Además, Jorge Fernádez ha querido recalcar la velocidad de María para reconocerla: “Muy pocas veces en 20 años nos ha pasado esto”. ¡Revive el momentazo en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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