PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

El misterioso trabajo de Helena en Padre no hay más que uno, la serie: así funciona su nuevo puesto en Conchy

La vuelta de Helena al mundo laboral llega acompañada de un cargo difícil de descifrar. En Conchy tendrá que asumir importantes funciones relacionadas con la estrategia, los equipos y los proyectos.