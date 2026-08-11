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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
El misterioso trabajo de Helena en Padre no hay más que uno, la serie: así funciona su nuevo puesto en Conchy
La vuelta de Helena al mundo laboral llega acompañada de un cargo difícil de descifrar. En Conchy tendrá que asumir importantes funciones relacionadas con la estrategia, los equipos y los proyectos.
Su cuñada Julia le consigue un puesto como Strategic Organization, Workflow Manager, aunque olvida explicarle en qué consiste. Helena tendrá que organizar la estrategia interna de la compañía y trazar una hoja de ruta para alcanzar sus objetivos.
Además, será la encargada de gestionar al equipo, repartir las tareas y coordinar los proyectos para mejorar la eficiencia de la empresa. Unas responsabilidades para las que Helena parece preparada después de gestionar una familia con cinco hijos en Padre no hay más que uno, la serie.
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