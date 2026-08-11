Álvaro destapa los dos gajos buenos de ‘Vacaciones’ y estrena su marcador con 1.175 euros

Álvaro ha sido el primero en empezar a jugar en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte, y también el último, porque se ha marcado un turno espectacular y ha resuelto el panel por una gran cifra.

En su primera tirada ya se ha llevado el comodín, pero es que en la siguiente ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’ de 500 euros. Sin embargo, como aún faltaban muchas letras por destapar, tras comprar unas cuantas vocales, ha decidido tirar para seguir esclareciendo el panel. Y hay que decir que el joven ha tenido buena puntería y buen ojo con las letras propuestas.

El broche de oro lo ha puesto con la última tirada: ha caído en otro gajo de ‘Vacaciones’, un gajo un poco arriesgado, y más sabiendo que ya había sacado uno bueno… “Ojalá que no sea la quiebra”, ha dicho Jorge Fernández. Pero Álvaro no ha podido tener más suerte, porque ha sido el gajo de los ¡600 euros!

“¡Las dos buenas te has llevado!”, ha dicho el presentador sorprendido, porque la verdad es que no es habitual que ocurra esto. Así que, aunque el concursante aún no había conseguido destapar la letra oculta, no ha querido jugársela y ha decidido asegurarse el gran panel de 1.175 euros que ha conseguido. “Vamos a leer despacito que es mucho dinero”, ha dicho decidido. ¡Dale al play!

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