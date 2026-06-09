Investigación PSOE
El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "La implicación de la directora de la Guardia Civil sería reconocer la participación de Pedro Sánchez"
Cree el director de El Mundo Joaquín Manso que la posible responsabilidad política de la directora de la Guardia Civil Mercedes González en el 'caso Leire Díaz' dejaría clara la implicación de Pedro Sánchez en la causa. "Dejaría ver que los delitos se cometían a su servicio".
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Señala el director de El Mundo Joaquín Manso que la testifical de Cristina Narbona que ha ordenado el juez Pedraz dentro del 'caso Leire' es muy importante porque estamos hablando de escuchar a la presidenta del PSOE. Es relevante a efectos de la eventual imputación del partido. "Los delitos que se investigan se cometen en nombre del PSOE, a su servicio", destaca el periodista.
Establece que mantener la citación de la presidenta tiene una gran relevancia política. "Va dirigida a investigar la eventual responsabilidad directa de la persona jurídica", aunque Joaquín Manso cree que la responsabilidad sobre la persona jurídica será "cuestión de tiempo".
"La responsabilidad política de Mercedes González no se ha sustanciado"
Manso habla también de la posible responsabilidad política de la directora de la Guardia Civil Mercedes González dentro del 'caso Leire Díez'. "No se ha sustanciado porque hacerlo sería reconocer la propia implicación para Pedro Sánchez. Que los delitos se cometían a su servicio, que era a él a quien se trataba de ayudar".
Mantiene además que lo que se indaga en esta causa es si en la cúspide de la organización criminal se encontraba o no el presidente del Gobierno. "Eso lo coloca en una posición de debilidad que es inaceptable para los españoles porque estamos en manos de lo que eventualmente pueda declarar Leire Díez".
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