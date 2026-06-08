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El juez Pedraz cita a Cristina Narbona por el caso Leire Díez el 10 de julio e imputa a la abogada de Koldo

La presidenta del PSOE declarará como testigo en julio mientras la Audiencia Nacional amplía las diligencias sobre la presunta trama investigada.

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Pedraz cita a Cristina Narbona por el caso Leire Díez e imputa a la abogada de Koldo | Europa Press

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La investigación sobre la denominada trama de Leire Díez continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha acordado citar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y ha llamado a declarar como investigada a Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García, dentro de una batería de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción.

La comparecencia de Narbona está prevista para el próximo 10 de julio. Cuatro días después será el turno de De la Hoz, a quien se investiga por un supuesto intento de soborno relacionado con la empresaria Carmen Pano. La decisión llega después de que la Fiscalía reclamara nuevas declaraciones para esclarecer el alcance de las actuaciones atribuidas a Leire Díez y a las personas que aparecen vinculadas a la causa.

Los mensajes entre Narbona y Leire Díez

La citación de la presidenta socialista tiene su origen en una conversación localizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre Narbona y Leire Díez.

Los mensajes fueron intercambiados el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la publicación de la conocida Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez. Según los informes incorporados al procedimiento, Leire Díez hablaba de "reconducir" los ataques contra el presidente del Gobierno, ofrecer "ayuda cualificada" y "dar la vuelta al asunto como una tortilla".

En uno de los mensajes atribuidos a Narbona, la dirigente socialista responde: "Se lo habías contado a Santos el otro día". La Fiscalía considera que estas conversaciones justifican escuchar su versión en sede judicial.

La Fiscalía General, bajo examen

Otra de las decisiones adoptadas por Pedraz afecta directamente a la Fiscalía General del Estado. El magistrado ha solicitado información sobre las reuniones que pudieron mantener en dependencias de la institución Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo, el exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, y el letrado de José Manuel Villarejo, José García Cabrera.

Además, reclama información sobre posibles denuncias presentadas por Koldo García y el tratamiento que recibieron.

La investigación afronta ahora varias semanas de actividad judicial. Entre finales de junio y mediados de julio están previstas las declaraciones de agentes de la UCO, empresarios, abogados y personas vinculadas a distintas líneas de la causa.

Entre ellos figuran Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario Joaquín Parra o Claudio Rivas, exsocio de Víctor de Aldama.

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