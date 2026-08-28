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Mejores momentos | 28 de agosto

La emoción se apodera de Mikel: casi levanta el gajo antes de tiempo y reclama la ola antes de resolver, ¡pero se lleva 650 eurazos!

Mikel ha vivido con mucha emoción su turno en este panel, además, la jugada no le ha podido salir mejor, porque ha conseguido 650 euros en tan solo dos tiradas.

La emoción se apodera de Mikel: casi levanta el gajo antes de tiempo y reclama la ola antes de resolver, ¡pero se lleva 650 eurazos!

La emoción se apodera de Mikel: casi levanta el gajo antes de tiempo y reclama la ola antes de resolver, ¡pero se lleva 650 eurazos!

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Marta Jorge
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La confusión de Begoña con los posesivos le ha dado una oportunidad de oro a Mikel en este programa de La ruleta de la suerte. Solo quedaban dos letras por destapar, pero el concursante no ha podido aprovecharlo mejor.

En su segunda tirada ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’ y aunque podría haber sido muy malo, Mikel estaba tan animado por levantarlo, que casi lo hace incluso antes de tiempo. Finalmente, ha levantado el gajo y ha resultado ser el mejor de todos, ¡el de 600!

El concursante se ha puesto tan feliz que incluso ha dicho muy emocionado “Una ola, ¿no?”, cuando aún ni siquiera había resuelto el panel. “¿Quieres una ola sin resolver antes?”, ha bromeado Jorge Fernández y el concursante ha explicado que le ha podido la emoción. Mikel finalmente lo ha resuelto fenomenal y nos ha alegrado mucho verle tan feliz.

El presentador ha asegurado entre risas que Mikel es “un rapidillo” y también ha aprovechado para comentar el panel. Y tú, ¿de qué equipo eres? ¿Te gusta dejarte unos días de vacaciones tranquilos en casa o prefieres empezar a trabajar al día siguiente de volver de viaje? ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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