RECETA DE LUJO
Receta de restaurante de lujo: Joseba Arguiñano y Paula Monreal preparan carpaccio de higos con confit de pato
Paula Monreal no solo es talentosa creando contenido para las redes sociales, también es “una crack en la cocina”, por eso se ha atrevido a hacer esta elaborada receta junto a Joseba Arguiñano.
Publicidad
El presentador ha aprovechado el buen gusto en la cocina de su invitada, a quien ha definido como “muy fina cocinando y muy sana”, para elaborar una receta que le viene como anillo al dedo, porque, además, es perfecta para celiacos e intolerantes al gluten. Se trata de un carpaccio con varios pasos clave que requiere precisión y cariño, y la verdad que ¡han hecho que parezca muy fácil!
Ingredientes (2 p.):
1 confit de pato
6 higos
6 chalotas
16 hojas de espinaca
20 ml de vino de Oporto
1 cucharada de miel
20 g de mantequilla
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Para la vinagreta de foie mi-cuit:
25 g de foie mi-cuit
20 g de avellanas tostadas
Vinagre de Módena
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Perejil picado
Corte 1:
Pelar los higos
Pochar la chalota, 18-20 min.
Tostar la piel, 20-25 min.
Elaboración:
Retira la piel del confit de pato, deshuésalo y desmenuza la carne. Resérvala.
En una sartén, tuesta la piel (por los dos lados) en su propia grasa, durante 20-25 minutos, a fuego suave medio para que se haga poco a poco y no se queme. Cuando coja color, retírala a un plato. Al templarse, terminará de ponerse crujiente.
Para hacer el carpaccio, extiende dos trozos de film transparente en la encimera. Pela los higos, pon 3 en el centro de cada film y tápalos con otro trozo. Con una espumadera o con la base de un cazo, aplasta hasta conseguir una especie de torta plana, fina y redondeada. Introdúcelo en el frigorífico hasta el momento de emplatar para que coja consistencia.
Funde la mantequilla en una sartén. Pela y pica finamente las chalotas, introdúcelas en la sartén y deja que se pochen durante 18-20 minutos (si es necesario agrega un chorro de aceite de oliva). Cuando esté transparente, añade la miel y el oporto, y deja reducir. Introduce el confit de pato y saltéalo brevemente durante 2-3 minutos.
Para la vinagreta, pica las avellanas y ponlas en un tarro con tapa (puedes machacarlas con el canto del cuchillo). Agrega perejil picado. Aliña con sal, vinagre y aceite de oliva, al gusto. Tapa y menea el bote para que emulsione. Abre la tapa e incorpora el foie mi-cuit cortado en trocitos pequeños.
Para emplatar, retira uno de los plásticos de los carpaccios de higo y dale la vuelta a cada uno sobre un plato llano. Quita el otro plástico. Esparce por encima unas hojas de espinaca y el confit de pato. Moja con la vinagreta y acompaña con la piel crujiente. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Puedes sustituir el pato por otra carne que te guste: pollo, conejo… Del mismo modo, puedes cambiar las hojas de espinaca por cualquier otra hoja verde: canónigo, lechuga, rúcula…
Juego:
Muuu, beee o meee
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad