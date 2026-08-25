¿Qué le parece a Melchor León que Sánchez haya tardado 26 días en convocar el Consejo de Seguridad Nacional?: "Una falta de sensibilidad"

Melchor León analiza en Espejo Público el giro del Gobierno en la gestión de la crisis de Ceuta. El diputado socialista celebra que finalmente se adopten medidas que llevan semanas reclamando desde la ciudad, pero reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya tardado casi un mes en reaccionar.

"No entendemos por qué ha llegado tan tarde"

"Creo, sinceramente, que ha sido una falta y una improvisación por parte del Gobierno central."

León asegura que desde el primer día reclamaron que el Gobierno central asumiera el control de la situación y recuerda que era una petición compartida por la Asamblea de Ceuta. El diputado socialista considera que el Ejecutivo se equivocó al pensar que la crisis estaba solucionada y atribuye el retraso a la improvisación.

Además, habla de una "falta de sensibilidad" con los ceutíes y asegura que durante estos 26 días el Gobierno no se ha tomado suficientemente en serio la situación que atravesaba la ciudad.

"A este ritmo no va a durar meses, va a durar años"

León también cuestiona la aplicación sobre el terreno de algunas de las medidas anunciadas. Dice que el Gobierno dispone de medios humanos y económicos suficientes para acelerar los procedimientos y reclama más personal y más recursos judiciales.

Asegura que el ritmo actual es insuficiente y advierte de que, si no se refuerzan los medios, la resolución de la crisis podría prolongarse mucho más de lo previsto.

Compañeros del PSOE que "tienen miedo"

León asegura que nadie de la dirección de su partido se ha puesto en contacto con él tras sus críticas y afirma que tampoco busca protagonismo. Dice que su prioridad es que se den "soluciones reales" a los ciudadanos de Ceuta.

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